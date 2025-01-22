骨格レベルから体型が変わると話題の「ユミコア」！そのなかでもとくに簡単で、早く結果が出るものだけを集めたベスト版・書籍『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる』。この連載では、ただ体重を減らすだけではなく、小顔、くびれ、美脚など、細くあって欲しい部分は細く、バストやヒップなど、ボリュームが欲しいところはふっくらとした、理想的ボディラインをつくる秘訣を紹介しています。食事制限よりも大切なことデスクワーク