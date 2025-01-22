プレミアリーグ４連覇中のマンチェスター・シティは１月20日、RCランスからウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフを獲得したと発表した。契約期間は2029年夏までの４年半となっている。ウズベキスタン人として初めてプレミアリーグでプレーする20歳のメガクラブ移籍に、驚きの声が広がっている。韓国メディア『InterFootball』は「アジア史上最高の選手は誕生するか？ウズベキスタンの超有望株がマンチェスター・