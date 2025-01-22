業界の専門家に最新のトレンドや企業が求める人材像を聞く「採用分析」シリーズ。今回は番外編として「総合商社」にハイクラス転職した人が保有している資格ランキングを紹介し、業界で活躍するために必要な能力を分析する。（ダイヤモンド・ライフ編集部大根田康介）「縦割り組織」から再編新たなビジネスの創出近年、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅などの総合商社は、従来の「商品軸」や「業界軸」に基づく