22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比310円高の3万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9027.98円に対しては242.02円高。出来高は7740枚だった。 TOPIX先物期近は2733.5ポイントと前日比23ポイント高、TOPIX現物終値比20.00ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39270+3107740 日経225m