2025年1月20日、台湾メディアのFTNN新聞網は、日本の先端半導体メーカー・ラピダス（Rapidus）について「TSMCの敵か味方か」と題した記事を掲載した。記事は、日本政府と大手企業8社の提携により22年8月に創設されたラピダスについて、今年4月の2ナノメートルプロセス半導体の試作が順調に行けば、27年より生産開始が可能になるとの情報が流れたと紹介。この情報に対し、台湾のシンクタンク「台湾科技力智庫」の烏凌翔（ウー・リン