妻・真美子さんの第1子妊娠を発表した大谷翔平選手に同僚のムーキーベッツ選手がアドバイスを送りました。大谷選手がグローバルアンバサダーを務める大手飲料メーカー伊藤園が21日、MLBドジャースとパートナーシップ契約を締結したことを発表。都内で行われたイベントではサプライズでベッツ選手がトークセッションに登場しました。MVPトリオとしてワールドシリーズ優勝へ導いた大谷選手とベッツ選手。以前大谷選手が結婚発表した