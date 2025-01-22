¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤ÎÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¡¢ÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¡¢ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¡¢Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µð¿Í¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë°ìÆ±¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤ÈÇëÈøÁª¼ê¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ½é¤Î1Ç¯ÌÜ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Î»þ¡¢(²¬ËÜ)ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬µð¿Í¤Î4ÈÖ¤«¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±