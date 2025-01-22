「有力馬次走報」（２１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆サウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月２２日・キングアブドゥルアジーズ、ダート１２００メートル）に出走するチカッパ（牡４歳、栗東・中竹）は武豊と再コンビを組む。◆日経新春杯５着サトノグランツ（牡５歳、栗東・友道）はカタールのアミールト