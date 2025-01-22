「若駒Ｓ」（２５日、中京）かつてディープインパクトやトウカイテイオーなどが、ここから羽ばたいた伝統の出世レース。今年は西の名門・友道厩舎が送り出すサトノブリジャールが耳目を集めている。伯母にＧ１・７勝馬ジェンティルドンナを持つ良血馬。京都芝１８００メートル戦の新馬戦は幼さを残しつつも、ラスト２Ｆ区間で１１秒９−１１秒７と加速したレースラップを、上がり最速で差し切り勝ち。２着には半馬身差だった