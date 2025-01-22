元AKB48大島優子（36）が21日、インスタグラムを更新。金髪ヘアに反響が寄せられている。「2025年ですね。遅くなりましたが、本年もよろしくお願いします」と新年のあいさつ。ピンクのニットにダウンジャケットを羽織り、金髪ショットを披露した。大島は「2024年は実は大好きな祖母が天国へ旅立ちました。95歳でした。大往生です」と祖母の訃報を報告。「死化粧を私がさせてもらいました。とてもきれいで、おばあちゃんきれいだよ