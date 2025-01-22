乃木坂46梅澤美波（26）が21日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。梅澤は「ヤングマガジンオフショット。楽しい撮影だったな〜」とつづり、白いシャツにグレーのカーディガンを羽織り、美脚あらわなミニスカート姿やカーブミラー越しの動画などを披露した。