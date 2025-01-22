タレント、女優の矢沢心（43）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。ママ友会の集合写真をアップした。矢沢は「笑い合える友がいる特別なことなんてないけど時間は驚くほど早く過ぎる途中参加だけど出来てよかったお腹から笑い子どもたちの成長を感じれば感動し感情に振り回されっぱなしの時間でした」とつづり、以前から親交のあるモデル吉川ひなの、ほしのあき、デザイナーの川島幸美さんとの集合ショットを公開