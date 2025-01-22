ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹（30）が21日、インスタグラムを更新。L’Arc−en−Ciel（ラルクアンシエル）ボーカルのhydeとのツーショットを公開した。Hiroは、「ちょっと早いけど、hydeさんお誕生日おめでとうございます」と記し、今月29日に誕生日を迎えるhyde一足早く祝福した。続けて、「東京ドームをお祝いムードに包み込むのは流石過ぎました。笑」とつづり、東京ドームで開催された「L’Arc