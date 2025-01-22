俳優の石田ゆり子（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。自宅に新たに迎えた絵画を披露した。石田は「2、3日前のこと。昨年の夏に，我が家に迎え入れることを決めた大きな白い馬の絵が、設置されました100号のサイズなので場所はもうここしかなく、しかし、びっくりするほどマッチしている壁の色…」とつづり、壁に飾られた白馬の絵画を披露した。絵画について「宮守という名の、田中健太郎さんの絵です。うちの雪に似て