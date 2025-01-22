元日本テレビアナウンサーのタレント脊山麻理子（44）が1月22日、7冊目の写真集「脊山麻理子写真集東京33度」（双葉社）を発売する。このほど取材に応じ、グラビア活動を始めて10周年の節目に「極まった」自信の1冊となったと明かした。全編、東京・八丈島がロケ地。グラビア界で幅広く活動するカメラマン佐藤裕之氏が撮影を手がけた。大自然や海辺でのナチュラルなノースリーブ姿、現地の宿で太ももをあらわにした普段着での1枚