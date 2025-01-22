俳優の杉浦太陽（43）が21日までに、インスタグラムを更新。親子ショットを公開した。杉浦は「長男セイアに誘われてソラと3人で映画館へ！進撃の巨人の4DXが凄すぎてマジで凄かった！！そして、セイと映画館一緒に行ったの、3年振りだ…いつも友だちと行っちゃうから、嬉しかったな嬉しい楽しい映画鑑賞でした」と長男青空（せいあ）さん（14）、次男昊空（そら）さん（11）と映画を楽しんだことを報告し、スリーショットを公