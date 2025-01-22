「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２６日、中山）年明け初戦を迎えるコスモキュランダ。６着だった中日新聞杯から中６週となるが、加藤士師は「ここまで順調です」と明るい声で話した。昨年末は美浦のプール調整を主体に、ほぼ休みなく調整され、年明けには坂路も加えて豊富に乗り込まれてきた。Ｗでの１週前追いは横山武を背にスペイドアン（４歳１勝クラス）を５馬身半ほど追走し、直線は強めに追われて６Ｆ８４秒２−３７秒４−１１秒