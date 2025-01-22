TWICEのSANA（27）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。俳優坂口健太郎（33）とのツーショットを公開した。SANAは「A Prada day」と、「PRADA」のファッションショーに参加した様子とともに、自身と同じくブランドアンバサダーを務める坂口とのツーショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「ツーショット最高」「至福」「お似合いすぎてもん絶」「坂口健太郎なら許す、参りました」などのコメントが寄せられた。