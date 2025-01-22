女優浅野ゆう子（64）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。松本伊代（59）とのツーショットを公開した。浅野は「大阪のLIVEに松本伊代さんがいらしてくださいましたそしてナント！！2回ともLIVEを観てくださり！！伊代ちゃん本当にありがとうございました嬉しかったです感謝」とつづり、ライブTシャツ姿のツーショットを公開した。さらに「素晴らしく素敵なお花もたくさんありがとうございました文字通り、LIVE