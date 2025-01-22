女優本田望結（20）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。俳優中川大志（26）との再会ショットを公開した。本田は「"再会"14年経った今でも、会うと一瞬で妹になれました。ずっとお兄ちゃんでいてください#家政婦のミタ」とつづり、日本テレビ系連続ドラマ「家政婦のミタ」で兄弟役を演じた中川とのツーショットを公開した。20日、2人は「2025年用年賀お年玉くじ抽せん会」に出席。11年、日本テレビ系連続ドラマ「家政婦の