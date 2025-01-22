「プロキオンＳ・Ｇ２」（２６日、中京）レベルが高いダート４歳世代。その中で上位争いを繰り広げてきたサトノエピックが反撃に出る。直近２戦は大敗も、昨年はユニコーンＳ、東京ダービーでいずれも２着に好走しているように実力は確か。前走のアンドロメダＳ１４着は芝だったこともあって参考外。ダートに戻る今回が真価を問われる一戦となるが、高杉との新コンビで復活Ｖを決めてみせる。フォーエバーヤングやラムジェッ