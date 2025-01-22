バイオリニストの葉加瀬太郎（56）が21日までにインスタグラムを更新。高松での釣りを報告、最新ショットを公開した。葉加瀬は「高松で釣行。お天気にも恵まれて、でっかいタイが釣れました」とつづり、釣り上げたマダイを掲げた姿を公開した。そして「明日からは仕事頑張りま〜す」と記し、締めくくった。この投稿に「絶好調ですね。見事なタイです」「お見事です」「デッカいタイですね」「わあー、すごい」などのコメントが寄せ