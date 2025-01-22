女優瀬戸朝香（48）が21日までに、インスタグラムを更新。ファッションについてつづった。瀬戸は「ファッションコスメは昔から大好き」と書き出し「洋服はベイクルーズ、ZARAが割と多いなブランドで選ぶより、見た目で選ぶことがほとんどかな」と私服の選び方を明かした。続けて「しまむらも行くよ」とファストファッションブランドを利用することを明かし、「だって安くてオシャレなもの最強っ！！」とつづった。最後には「この