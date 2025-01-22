レノボは1月16日、イスラエルのエンタープライズストレージ製品の企業であるInfinidatの買収に向け、正式契約を締結したことを発表した。契約の取引条件は公開されていない。レノボ ロゴ今回の買収は、差別化されたテクノロジーソリューションを市場に投入するためのレノボの成長戦略の一環として実施され、グローバルで提供されるエンタープライズストレージ製品の強化を目的としたもの。この取引により、Infinidatのストレージ製