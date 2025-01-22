お笑いタレントはなわ（48）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。大相撲観戦を報告し、豪華ショットを公開した。はなわは「今日は好楽師匠と大相撲観戦偶然前の枡席に勝俣さんと中村繁之さんが座っていて、みんなで盛り上がりました！」とつづり、三遊亭好楽（78）、勝俣州和（59）、中村繁之（57）との集合ショットを公開した。大相撲については「師匠が応援する平戸海が綱取りの豊昇龍を破り、館内われんばかりの大歓声