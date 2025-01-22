「豊潤ラガー４９６」「シルクエール白」「ＪＡＰＡＮエール香」の３種キリンビールは、クラフトビールブランド「ＳＰＲＩＮＧＶＡＬＬＥＹ」を刷新し、クラフトブルワリーのブランド「ＳＰＲＩＮＧＶＡＬＬＥＹＢＲＥＷＥＲＹ」として３月４日に全国発売する。発売以来初となる大規模なリブランディングという。日本ビール産業の祖として知られるウィリアム・コープランドが１８７０年、横浜・山手に開設したビー