俳優の鈴木福（20）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。9人組ガールズグループNiziUのライブを鑑賞したことを報告した。鈴木は「先日、『野生の島のロズ』のイメージソング『AlwayS』を歌われているNiziUさんのライブに妹と行ってきました！！」と、妹で女優の夢（18）とのツーショットを公開し、「ライブでの『AlwayS』ものすごく感動しました！！心に響く歌声、ロズの映像を思い浮かべながら、とても素敵な時間を過ごす