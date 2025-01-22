歌手の山川豊が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。山川豊＝テレビ朝日提供2023年に精密検査でステージ4の肺がんと診断された山川。手術ができないため、抗がん剤治療を選んだが、体中の発疹など副作用がつらいと話す。また、山川は3年前に熟年離婚し、現在は一人暮らし。不便なことも多く、長男や長女が手伝いに来てくれるという。山川の母は海女で70歳まで海に潜ってい