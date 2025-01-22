ドナルド・トランプ大統領（７８）が２１日、第４７代大統領に就任し、連邦議会議事堂で就任演説を行い、「火星に星条旗を立てる」と宣言した。さまざまな政策を並べた演説で最も盛り上がったのは「火星に星条旗を立てる」と話した場面だった。米国人の根幹にある「フロンティア・スピリッツ（開拓者精神）」を刺激したというが、その先にある野望とは――。米国人にとって大切なフロンティア・スピリッツとは、１９世紀にヨー