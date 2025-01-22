祖父の故郷からも快挙へ期待が高まっている。大相撲初場所１０日目（２１日、東京・両国国技館）、幕内王鵬（２４＝大嶽）が幕内玉鷲（４０＝片男波）を寄り切って８勝目（２敗）を挙げた。勝ち越しを決めて、取組後は「いい相撲が取れている証拠だと思う。首位と１差？毎場所負けが込むまで優勝する気でいるので、特に焦りとかはない」と泰然自若だ。王鵬は２０１３年に亡くなった「昭和の大横綱」大鵬さんを祖父に持つ。今