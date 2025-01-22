テニスの４大大会全豪オープン女子シングルス４回戦で、イガ・シフィオンテク（ポーランド）に敗れたエバ・リス（ドイツ）の正直な表情が話題となっている。リスは世界ランキング１２８位で予選敗退しながら、今大会はラッキールーザーで繰り上がり出場を果たした。快進撃でベスト１６入りしたが、強豪のシフィオンテクに０―６、１―６で完敗。ベスト８進出を逃した。その後大会の公式インスタグラムで、リスがベスト１６の