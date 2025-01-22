ノアのＧＨＣヘビー級王者ＯＺＡＷＡ（２８）がプロレス界の?世直し?を宣言した。１日の日本武道館大会で清宮海斗（２８）を撃破し、キャリア２年４か月で団体最高峰王座獲得という史上最短記録を達成。清宮のプライベートを暴露するという前例のない手法で成り上がったダークヒーローだが、その根底にはプロレス界の体質への疑問・怒り・そして反骨心がある――。清宮の喫煙写真や色恋沙汰をＳＮＳ上で暴露するという前例のな