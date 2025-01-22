象印マホービンでは、せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」シリーズより、ふだん使いもアクティブなシーンも満足に使えるハンドルつき大容量サイズの「ステンレスマグ（SU-DA型）」を2025年2月21日より発売します。   記事のポイント 「ステンレスマグ（SU-DA型）」は大容量でも持ち運びがしやすく、固定タイプだから開け閉めも簡単で便利。温かい飲み物も冷たい飲み物も、飲み物の温度を長時間キープしてくれ