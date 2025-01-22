エレコムは、パルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするタンクレスタイプのデンタルウォッシャーを1月下旬より新発売します。   記事のポイント 勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付き