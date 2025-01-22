中居正広（52）の女性トラブルに端を発する騒動で、余波が広がっているフジテレビ。同局の港浩一社長（72）らは1月17日に記者会見を開いたが、参加メディアを限定しただけでなく、説明不足だった点も問題視されている。直後には大手スポンサー企業が相次いでCMを撤退する動きを見せており、19日までにトヨタ自動車、日本生命保険、明治安田生命保険、アフラック生命保険、NTT東日本の5社がCM放映の差し止めを表明。さらに週明けの2