親子だからと食の好みを押し付けられてはたまらない。「親にされて嫌だったこと」がテーマの投稿を寄せた50代の女性は「実家では毎朝、キャベツとモヤシと椎茸の炒め物が出て、血圧の高い父親に合わせて、塩コショウや味付けが全くされていないものでした」と幼少期からの苦い思い出を回想した。（文：真鍋リイサ）「口答えすると怒り狂ってくるので、毎朝我慢して食べていました」血圧高めの父親のために、塩分を控えた味気ない食