民間企業では業績を伸ばすことが大事だが、会社としてコンプライアンスを重視することも大切だ。では公務員の場合はどうだろう。地方公務員として働く20代男性（年収450万円）は、職場でこんなコンプライアンス違反があると語る。「昼休憩なのにおじさん・おばさん世代の中には休憩を取らずに普通に仕事している人が結構います」「休憩している人も当然いますが」というものの、中高年に対する男性の不満はまだつづく。（文：林加