キャリコネニュースが過去10年に配信してきた約2万7000本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は職場のトイレ事情にまつわる体験談を紹介する。トイレに行くのはは生理現象なだけに、煩雑なルールを設けられるのはしんどい。行くたびに嫌な気持ちになるようだったら、働き続けること自体が難しいだろう。（初出は2023年3月8日）―――――――職場のトイレ事情がどうしても耐えられない場合、働き続けることは難しい