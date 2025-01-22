会社におけるコンプライアンスのなかでも、労務関係は従業員の働く意欲に直結するだろう。投稿を寄せた30代男性（建築・土木技術職／年収400万円）は、家族経営の会社に勤めているようだ。社長と、役員に就いている奥さんから「育休取るなら辞めてもらう」と言われ、「コンプラ違反だ」と憤っている。（文：天音琴葉）「私の唯一の相談者」として退職者をミーティングに呼ぶ上司もほかにも「女性社員には取得させたのは女性だから