上司によるパワハラに厳しい目が向けられるようになったが、10年ほど前は教育の名の下に割と堂々と行われていた。投稿を寄せた30代男性も、社会人1年目の研修中に上司による酷いパワハラに遭ったと振り返る。容姿を理由に「豚足」という、とんでもないあだ名もつけられ、2年間にわたり呼ばれ続けたそうだ。「転職して4年経ちますが、転職した後も引きずるほどのトラウマになりました」と、現在も心の傷が癒えていない様子なのも無