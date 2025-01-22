社長たるもの、社員が信頼できる言動を心がけて欲しいものだ。旅行会社に勤務する30代女性（東京都）は、社長の態度や金遣いについてこう語る。「（自分は）ビジネスクラスで出張という名ばかりのゴルフ旅行。私には国際電話代も自己負担させ、入社2か月目の私に『使えない』と一蹴」自分のための経費は惜しみなく使うが、仕事の電話代も社員に負担させる始末。自分本位な考えは他社との取引にも表れているようで……。（文：湊真