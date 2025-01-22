何が常識で非常識かは、人によって基準が違う。自分の都合ばかり考え過ぎてクレーマーになる人がいるようだ。福岡県の30代性（営業）は、コンビニで勤務していた時に出会ったクレーマーエピソードを明かした。当時は、まだ袋が有料化していなかったそう。その客は、「スーパーカップ1個を買ったマダム」だった。「手提げ袋にスーパーカップとアイスのスプーンを入れると『透明な袋に入れて手提げ袋に入れないなんて非常識』と叱ら