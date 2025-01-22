EUのコペルニクス気候変動サービス(C3S)は2025年1月に、2024年の気候に関する世界中の分析レポートを発表しました。レポートでは、オーストラリア大陸および南極大陸以外のすべての地域で2024年が記録上最も暑い年となり、産業革命前の水準と比べて平均気温が「1.5度」高い初めての年となったことが報告されています。Global Climate Highlights 2024 | Copernicushttps://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2024Gl