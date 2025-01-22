将棋のプロ棋士編入試験五番勝負の最終第５局は２２日、大阪・関西将棋会館で行われる。女性初の棋士を目指す西山朋佳女流三冠（２９）は試験官の柵木幹太四段（２６）と対戦。勝てば合格、負ければ不合格で、悲願達成なるかに注目が集まる。編入試験は新人棋士５人と対局し、３勝すればプロの四段に昇段。３敗した時点で不合格となる。女流棋士として活躍する西山三冠は第１局で先勝したが、その後は２連敗。後がなくなった第