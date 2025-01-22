６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」のリーダー（部長）・辻野かなみ（２５）のファースト写真集「ＫａｎａｍｉＴｓｕｊｉｎｏ」（撮影・花盛友里＝ＳＤＰ刊）が好調な売れ行きを見せている。辻野にとって、写真集発売は、自身の夢の一つだった。「２０２４年は『超ときめき♡宣伝部』の名前が少し広まってきたという実感もあるので、２５年は個人の名前も覚えてもらえるように」とタイトルに自らの名前