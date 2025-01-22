６個のジョウロが鹿島を変える―。宮崎市内でキャンプを行うＪ１鹿島は２１日、トレーニングマッチでＪ３金沢を３―０で下し、鬼木達新監督（５０）就任後、Ｊクラブとの対外試合２戦目で初勝利を飾った。川崎で主要タイトル７冠を獲得した名将の下、１８年のアジア・チャンピオンズリーグ以来のタイトル獲得へ、基礎技術の向上に一から励む新生・鹿島の姿を岡島智哉記者が「見た」。ジョウロを手に、鹿島のスタッフがピッチを