Ｊ１神戸が２１日、沖縄県内でＪ１町田、ＪＦＬの沖縄ＳＶと今季初の練習試合（ともにスコアは非公表）を行った。昨季チーム最多１３得点でリーグＭＶＰに輝いた元日本代表ＦＷ武藤嘉紀（３２）は“開幕弾”を決めるなど、順調な調整ぶりを見せた。沖縄ＳＶ戦（４０分、１本）にフル出場した武藤は左足を振り抜き、幸先良く１ゴールを奪った。「（テーマは）最初の試合でけがなく、自分たちのサッカーを出すことと、状態を上げ