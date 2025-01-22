◆第６６回アメリカジョッキーＣＣ・Ｇ２（１月２６日、中山競馬場・芝２２００メートル）新たな厩舎の看板へ。レーベンスティールを管理する田中博厩舎は、チャンピオンズＣの有終連覇でＧ１級６勝を達成したレモンポップが代表馬。その２４年は、１８年の開業以来最多となるＪＲＡ年間４６勝をマークし、最高勝率調教師と優秀技術調教師を獲得と、大きく躍進する１年となった。厩舎力が試されているのかもしれない。次のエー