モデルの“まや”こと重川茉弥が２１日までに、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。重川は「どあっーぷ」とつづり、接近ショットを公開。上目遣いで微笑む姿や唇をとがらせるキュートな姿をアップした。この投稿にファンからは「オフ感満載かわいい」「日に日に可愛（かわい）い更新しててやばい」「毎日最大級に可愛い」「肌綺麗（きれい）すぎる」「赤ちゃんみたい」などの声が寄せられている。