ときに、他人の思わぬ行動に戸惑うことがあります。今回は、人間関係においてトラブルになる原因を考察し、それにどう対処すればよいかを見ていきましょう。【相手の立場を尊重すること】互いの意見や価値観の違いは、よく生じるもの。この場合、相手の立場を理解し、折り合い地点を見つけることが重要です。【プライバシー保護の意識】他人からのプライバシーへの過度な踏み込みは、ストレスの原因になります。この場合、相手と適